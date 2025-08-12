12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

TJAC mantém pena de 10 anos para réu por tentativa de homicídio contra ex-companheira

A denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) apontou a reincidência do réu, fator que agravou a pena fixada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, aplicada a um réu condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira. O recurso apresentado pela defesa foi rejeitado, com decisão da desembargadora Denise Bonfim.

A defesa pediu a redução da pena ao mínimo previsto para as circunstâncias negativas e o reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea/ Foto: TJAC

O caso envolve uma tentativa de homicídio em que o acusado teria esperado a vítima sair do trabalho em uma motocicleta com uma colega e, então, colidido propositalmente seu carro contra a traseira da moto. O impacto causou à vítima várias escoriações e um traumatismo cranioencefálico leve.

A denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) apontou a reincidência do réu, fator que agravou a pena fixada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. A defesa pediu a redução da pena ao mínimo previsto para as circunstâncias negativas e o reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea.

Ao analisar o recurso, a desembargadora relatora entendeu que a pena aplicada foi adequada e proporcional, destacando que o acusado avançou significativamente nas fases de planejamento e execução do crime. Segundo ela, o uso do veículo para dificultar a defesa da vítima e a colisão intencional demonstram a intenção clara de causar morte.

A magistrada ressaltou ainda que a não consumação do crime decorreu de fatores externos, como a rápida intervenção de terceiros e o atendimento médico, e não por desistência do réu ou ineficácia dos meios usados.

Apesar de reconhecer a confissão como atenuante, a desembargadora explicou que a agravante da reincidência se sobrepõe a essa redução, mantendo assim a pena original.

Com informações TJAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.