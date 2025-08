Tom Holland revela novo uniforme do herói em teaser, Homem-Aranha 4

Previsto para estrear nos cinemas em julho de 2026, o quarto filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland já está em produção e vem gerando grande expectativa entre os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Embora ainda haja muitos segredos em torno da trama, algumas confirmações no elenco e rumores de participações especiais estão chamando atenção.

Além do retorno de Holland como Peter Parker, os atores Zendaya e Jacob Batalon também estão de volta aos seus papéis como MJ e Ned, respectivamente. Outra novidade confirmada é a entrada de Sadie Sink, conhecida por seu papel como Max em Stranger Things. Seu personagem ainda não foi revelado, o que vem alimentando especulações nas redes sociais.

O elenco também contará com Jon Bernthal, que interpretou o Justiceiro em produções anteriores da Marvel. Há rumores ainda de que Mark Ruffalo esteja negociando para reprisar o papel de Bruce Banner/Hulk, e que Michael Mando retorne como o vilão Escorpião, que apareceu pela primeira vez na cena pós-créditos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Quanto à história, ainda não foram divulgados detalhes oficiais, mas espera-se que o enredo explore as consequências emocionais e práticas do final de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, no qual todos esquecem a identidade secreta de Peter Parker, incluindo seus amigos mais próximos.

A direção do novo filme fica por conta de Destin Daniel Cretton, responsável por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Com um elenco promissor e o desafio de continuar a trajetória do herói após os eventos marcantes do último longa, Homem-Aranha 4 tem tudo para ser um dos lançamentos mais aguardados de 2026.