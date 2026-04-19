Em um momento de dor extrema, Ana Paula revelou o falecimento do pai apenas para Juliano Floss: "Não tenho mais ninguém"

A noite de semifinal do BBB 26 continuou carregada de emoção mesmo após o encerramento do programa ao vivo. Logo após a eliminação de Boneco, o silêncio tomou conta do gramado da casa mais vigiada do Brasil. Foi nesse momento que Ana Paula Renault, que já havia desabafado com Juliano, decidiu abrir o coração para Milena, completando o ciclo de revelações entre os finalistas.

Sentadas na área externa, o clima de comemoração pela chegada à final deu lugar ao luto. Ana Paula, ainda muito abalada, confirmou para a aliada o que a produção havia lhe dito no confessionário horas antes.

O Choque de Milena

Milena, que durante toda a edição foi uma das vozes que mais acalmava Ana Paula em relação à saúde de Gerardo Renault, recebeu a notícia com profunda tristeza. Abalada, a sister não conteve as lágrimas ao perceber que a amiga teria que enfrentar a finalíssima sob o peso da perda do pai.

Solidariedade na Reta Final

Diferente das brigas intensas que marcaram a trajetória da mineira, o que se viu no gramado foi uma cena de pura humanidade. Milena abraçou a colega e reforçou que, agora mais do que nunca, a vitória de Ana Paula seria a maior homenagem possível ao seu maior torcedor.

A conversa acrescentou uma nova camada de intensidade ao jogo: agora, os três finalistas Ana Paula, Juliano e Milena estão unidos por um laço de apoio mútuo que transcende a disputa pelo prêmio milionário.

Preparativos para a Final

Com o trio de finalistas ciente da situação, o clima na casa é de recolhimento. Ana Paula Renault segue firme em sua decisão de permanecer na casa até a próxima terça-feira (21), transformando o luto em combustível para encerrar a jornada que começou com a benção de seu Gerardo.

Veja o vídeo: