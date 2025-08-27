Torcida esgota ingressos para jogo entre Athlético-PR e Corinthians

O Athlético-PR recebe o Corinthians, nesta quarta-feira (27/8), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 na Ligga Arena, em Curitiba. Por volta das 10h, as redes sociais do Furacão anunciaram que não havia mais ingressos disponíveis para as arquibancadas do estádio.

De acordo com o clube paranaense, haviam apenas poucas entradas para o Setor Black, com o preço de R$ 400 por bilhete. Os ingressos ainda estão à venda no site oficial do Athlético-PR.

O CALDEIRÃO VAI ESTAR LOTADO! Os ingressos de arquibancada para as quartas de final estão esgotados! Restam somente algumas entradas para o Setor Black. https://t.co/6YBXhEAQ8X pic.twitter.com/KN3NuBuWSj — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 27, 2025

O Furacão garantiu a classificação para as quartas depois de eliminar o São Paulo, nos pênaltis, em pleno MorumBIS. Já o Corinthians eliminou o rival Palmeiras após duas vitórias.