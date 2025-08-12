12 de agosto de 2025
Tradicional Círio de Nazaré será celebrado em outubro com atração nacional, em Rio Branco

Considerado uma das maiores expressões de fé em Rio Branco, o Círio de Nazaré mobiliza fiéis de diversas comunidades, que participam de caminhadas, celebrações e atos de devoção

A tradicional procissão do Círio de Nazaré em Rio Branco será realizada no dia 12 de outubro, coincidindo este ano com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data mantém a tradição de promover o evento sempre no segundo domingo de outubro.

Círio de Nazaré/Foto: Reprodução

De acordo com o reitor da Catedral de Rio Branco, padre Manoel Costa, o Círio vai além de uma manifestação religiosa, abrangendo também aspectos culturais e sociais. “O Círio significa caminhar juntos, de mãos dadas, com um objetivo comum, iluminados pela fé e pelo simbolismo das velas”, afirmou.

Padre Manoel com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré/Foto: ContilNet

Como parte da programação, no dia 5 de outubro será realizado o Círio Musical, que neste ano terá como atração nacional o cantor católico Tiago Brado. O evento, com momentos de louvor, oração e música, será aberto ao público na capital acreana.

Considerado uma das maiores expressões de fé em Rio Branco, o Círio de Nazaré mobiliza fiéis de diversas comunidades, que participam de caminhadas, celebrações e atos de devoção.

