Trama golpista: julgamento terá drones, interdição da Praça dos Três Poderes e tropas de choque

Na área externa o policiamento vai ser intensificado com as tropas de choque e do Bope da Polícia Militar do DF. A Polícia Federal também mobilizou policiais do Comando de Operações Táticas (Coti). As equipes vão fazer monitoramento em tempo real, a partir de câmeras no STF e na Esplanada, além de sobrevoo com drones. O secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, diz que será instalado o esquema de Célula Especial de Inteligência a partir de 1º de setembro, até o último dia do julgamento, em 12 de setembro.

“A gente visualiza a necessidade das equipes de inteligência ficarem de prontidão. Isso significa que essas equipes não ficam mais remotas, cada ume em sua instituição. Todos os órgãos envolvidos ficam com um representante aqui presencialmente, em uma sala do terceiro andar da Secretaria de Segurança Pública, com acesso cada um a seus próprios sistemas. Isso permite o rastreamento rápido de caravanas, ônibus ou pessoas que estiverem vindo a Brasília, ou seja, qualquer varredura feita pela internet, de pronto essas organizações juntas conseguem identificar e tomar a melhor decisão para encaminhar para ao gestor.”

O STF recebeu 3.357 inscrições de público para acompanhar os dias de julgamento, mas por causa da limitação de espaço, vão ser contemplados os pedidos dos primeiros 1,2 mil. Os outros vão ter de assistir por transmissões ao vivo nas redes sociais. O plenário da 1ª Turma, onde acontece o julgamento, vai ser reservado para advogados, réus e familiares, além de assessores de ministros e dos jornalistas. 501 profissionais de imprensa do Brasil e de outros países se credenciaram para fazer a cobertura presencialmente. Mas internamente vão ser 80 lugares para os jornalistas.

Já o público em geral vai ser dividido nas sessões de julgamento e vai acompanhar nos 150 lugares reservados no plenário da 2ª Turma, onde foi instalado um telão. A expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes só vote na sessão do dia 9 de setembro, porque os dias 2 e 3 de setembro vão ser reservados para as sustentações orais. Cada um dos advogados dos 8 réus tem 1h para as sustentações e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá cerca de 2 horas. Moraes deve fazer um voto de aproximadamente 3 horas.

Depois de Moraes, votam, na ordem, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O professor de direito constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, explica que a tendência é de uma ampla maioria pela condenação dos 8 réus, mas que alguns crimes podem ser associados, o que reduz as penas. Ele também fala sobre a possibilidade de alguns réus serem absolvidos de crimes específicos.