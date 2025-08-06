8 de agosto de 2025
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Trânsito intenso é registrado após interdição total por conta das obras do Viaduto da Ceará

Motoristas enfrentam lentidão nos arredores da CGE e no Centro de Rio Branco

A interdição completa de um trecho da Avenida Ceará, em Rio Branco, provocou congestionamentos e lentidão no trânsito da capital nesta terça-feira (6). A medida faz parte das obras do Complexo Viário que está sendo construído no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.

FIQUE POR DENTRO: Governo e Prefeitura anunciam interdição total da Avenida Ceará para avanço de obras do viaduto

A interrupção atinge o trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto e deve permanecer até, pelo menos, novembro deste ano, segundo o cronograma da Secretaria de Obras Públicas (Seop). O bloqueio foi necessário por conta da escavação profunda na via, que impossibilita a passagem de veículos e pedestres.

Trânsito intenso é registrado após interdição total da Avenida Ceará, em Rio Branco/Foto: Reprodução

Com a mudança, motoristas enfrentaram longos engarrafamentos em ruas paralelas e rotas alternativas, como a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Hugo Carneiro. Agentes da RBTrans e do Detran foram mobilizados para orientar o tráfego, mas a lentidão foi inevitável, especialmente nos horários de pico.

Além da interdição, um rompimento de adutora nas proximidades da Livraria Paim agravou ainda mais a situação. “Gente, evitem o Centro!! Tudo parado aqui ao redor da obra da CGE!”, alertou uma pessoa que passava pelo local nas primeiras horas da manhã.

Motoristas enfrentam lentidão nos arredores da CGE e no Centro de Rio Branco/Foto: Reprodução

A previsão é que o acesso parcial ao novo viaduto seja liberado apenas em janeiro de 2026, com conclusão total até março. Enquanto isso, o governo e a prefeitura pedem paciência à população e reforçam que a obra é essencial para melhorar a mobilidade urbana em um dos principais corredores da cidade.

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

