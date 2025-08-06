Trânsito intenso é registrado após interdição total por conta das obras do Viaduto da Ceará

A interdição completa de um trecho da Avenida Ceará, em Rio Branco, provocou congestionamentos e lentidão no trânsito da capital nesta terça-feira (6). A medida faz parte das obras do Complexo Viário que está sendo construído no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.

FIQUE POR DENTRO: Governo e Prefeitura anunciam interdição total da Avenida Ceará para avanço de obras do viaduto

A interrupção atinge o trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto e deve permanecer até, pelo menos, novembro deste ano, segundo o cronograma da Secretaria de Obras Públicas (Seop). O bloqueio foi necessário por conta da escavação profunda na via, que impossibilita a passagem de veículos e pedestres.

Com a mudança, motoristas enfrentaram longos engarrafamentos em ruas paralelas e rotas alternativas, como a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Hugo Carneiro. Agentes da RBTrans e do Detran foram mobilizados para orientar o tráfego, mas a lentidão foi inevitável, especialmente nos horários de pico.

Além da interdição, um rompimento de adutora nas proximidades da Livraria Paim agravou ainda mais a situação. “Gente, evitem o Centro!! Tudo parado aqui ao redor da obra da CGE!”, alertou uma pessoa que passava pelo local nas primeiras horas da manhã.

A previsão é que o acesso parcial ao novo viaduto seja liberado apenas em janeiro de 2026, com conclusão total até março. Enquanto isso, o governo e a prefeitura pedem paciência à população e reforçam que a obra é essencial para melhorar a mobilidade urbana em um dos principais corredores da cidade.