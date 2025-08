Tremor de terra de magnitude 5.0 é registrado no interior do Acre: ‘Considerado moderado’

Um tremor de terra de magnitude 5.0 foi detectado neste domingo (3) no interior do Acre, por volta das 6h42 da manhã, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos . O abalo ocorreu a uma profundidade de 486 quilômetros, o que impediu que seus efeitos fossem sentidos pela população nas áreas próximas.

O epicentro do terremoto foi localizado entre os municípios de Jordão, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Feijó, todos situados na região oeste do estado. As distâncias aproximadas do epicentro até essas cidades variam entre 68 e 156 quilômetros.

Embora terremotos com essa magnitude sejam considerados moderados e possam ser percebidos pela população, o fato de o tremor ter ocorrido a grande profundidade contribuiu para a dissipação da energia antes de atingir a superfície. Por isso, não houve relatos de danos ou de pessoas que tenham sentido o abalo.

Normalmente, um terremoto moderado pode causar movimentação de objetos dentro de residências e até provocar prejuízos em estruturas mais frágeis.