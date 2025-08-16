Trump amplia lista de produtos de aço e alumínio sujeitos a tarifaço

O governo dos Estados Unidos ampliou o alcance das tarifas de 50% sobre as importações de aço e alumínio, na noite de sexta-feira (15/8). À lista original, foram adicionados centenas de produtos sujeitos às sobretaxas.

Em uma notificação no Federal Register, o diário oficial do governo americano, o Departamento de Comércio informou que o Bureau de Indústria e Segurança estava adicionando 407 códigos de produtos à tabela tarifária dos EUA. Os impostos sobre os itens da lista expandida entram em vigor em 18 de agosto.

Antes disso, também na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou com repórteres que planejava impor tarifas adicionais a esses produtos. Na ocasião, também falou elevar as taxas sobre semicondutores. As afirmações do republicano foram feitas à caminho do encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, a bordo do avião presidencial, o Força Aérea Um.

Ficou uma dúvida, contudo, se Trump não havia se confundido ao mencionar os itens de aço e alumínio. Mesmo porque, no início de junho, ele já havia fixado tarifas adicionais sobre esses artigos, o que incluía desde porcas e parafusos a até lâminas de escavadeiras, cujos impostos passaram de 25% para 50%.