Trump deixa a Casa Branca para jogar golfe após boatos de morte viralizarem nas redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca neste sábado (30) para uma partida de golfe, após ser alvo de uma onda de boatos nas redes sociais que especulavam sobre sua morte.

A cena foi registrada por repórteres da Casa Branca, que acompanharam o embarque do republicano em direção ao seu campo privado na Virgínia.

Trump foi visto vestindo calças pretas, camisa polo branca e um boné vermelho com seu slogan político “Make America Great Again”. O passeio ocorre no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

A dúvida sobre o estado de saúde do presidente norte-americano esteve entre os “Assuntos do Momento” no X.

Entre as supostas “evidências” que embasaram os boatos, usuários citaram a agenda esvaziada do presidente nos últimos dias, a ausência de declarações públicas desde terça-feira (26) e uma foto de um hematoma em sua mão que viralizou nesta semana.

Além disso, a bandeira dos Estados Unidos a meio-mastro em frente à Casa Branca desde terça-feira (26) também foi usada como justificativa para as especulações. A bandeira foi baixada por ordem de Trump em homenagem às vítimas de um tiroteio em Minneapolis.

Apesar da onda de rumores, Trump segue em atividade e ainda se pronunciou na sexta-feira (29) sobre a decisão da Corte de Apelações dos EUA que considerou ilegais parte das tarifas impostas por seu governo.

Na rede Truth Social, ele classificou o tribunal como “altamente partidário” e previu que a medida será revertida pela Suprema Corte.