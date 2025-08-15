15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir cessar-fogo na Ucrânia

Encontro acontece sem a presença de representantes ucranianos, fato criticado por Zelensky

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, desembarcaram nesta sexta-feira (15) em Anchorage, no Alasca, para uma cúpula que tem como objetivo discutir um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O encontro, chamado pelo governo norte-americano de “Busca pela Paz”, acontece sem a presença de representantes ucranianos, o que já gerou críticas do presidente Volodymyr Zelensky.

Andrew Harnik/Getty Images

O encontro no Alasca carrega um simbolismo histórico, já que o território foi vendido pela Rússia aos EUA no século 19. Para Putin, a reunião é vista como uma vitória política, pois demonstra que o Ocidente não conseguiu isolá-lo. Já para Trump, é uma chance de projetar a imagem de “presidente da paz”.

De acordo com fontes internacionais, Trump deve apresentar uma proposta econômica para atrair Putin a aceitar um cessar-fogo. As propostas incluem acesso russo a recursos naturais no Alasca e a suspensão parcial de sanções. Apesar da agenda, Putin chega ao Alasca mantendo suas exigências de controle sobre todas as áreas ocupadas nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.