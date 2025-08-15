Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir cessar-fogo na Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, desembarcaram nesta sexta-feira (15) em Anchorage, no Alasca, para uma cúpula que tem como objetivo discutir um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O encontro, chamado pelo governo norte-americano de “Busca pela Paz”, acontece sem a presença de representantes ucranianos, o que já gerou críticas do presidente Volodymyr Zelensky.
O encontro no Alasca carrega um simbolismo histórico, já que o território foi vendido pela Rússia aos EUA no século 19. Para Putin, a reunião é vista como uma vitória política, pois demonstra que o Ocidente não conseguiu isolá-lo. Já para Trump, é uma chance de projetar a imagem de “presidente da paz”.
De acordo com fontes internacionais, Trump deve apresentar uma proposta econômica para atrair Putin a aceitar um cessar-fogo. As propostas incluem acesso russo a recursos naturais no Alasca e a suspensão parcial de sanções. Apesar da agenda, Putin chega ao Alasca mantendo suas exigências de controle sobre todas as áreas ocupadas nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.