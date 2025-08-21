TRZ CREW representa o Acre no 7º Festival Internacional de Grafiti no Piauí

De 29 a 31 de agosto, a cidade de Teresina, no Piauí, será palco do 7º Festival Internacional de Graffiti Ruaz Crew, um dos maiores encontros de graffiti do país. O evento promete transformar a Praça Cultural do Dirceu I em um imenso palco de cores, onde cada traço se tornará um grito de liberdade e cada muro, uma tela viva de transformação social.

Entre os destaques do festival está a TRZ CREW, coletivo acreano formado pelos artistas ESA, JR TRZ e Cassisplay. Reconhecida nacionalmente, o grupo leva sua arte por diversos estados brasileiros e já marca presença em eventos internacionais, consolidando-se como referência na cena urbana.

“Para nós aqui do Acre, do extremo do país, é muito importante esse reconhecimento e visibilidade do nosso trabalho, que tem nos levado a compartilhar nossa arte por todo o Brasil e também em eventos internacionais. Agradecemos especialmente ao Sebrae e a todos os patrocinadores por fortalecer durante todo o ano em atividades locais, mostrando toda a força da cultura urbana acreana”, disseram.

A presença da TRZ CREW no festival evidencia a potência da cultura urbana do Acre e reforça a relevância do hip hop amazônico como instrumento de identidade, resistência e transformação social, levando cores, mensagens e inspiração para públicos de diferentes regiões do país.

Conheça os artistas acreanos: