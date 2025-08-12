Ufac oferece até R$ 3,5 mil para estudantes apresentarem trabalhos científicos em eventos

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), lançou um edital que oferece apoio financeiro para estudantes de graduação apresentarem trabalhos acadêmico-científicos em eventos presenciais ao longo de 2025. O orçamento destinado à iniciativa é de R$ 300 mil, voltado exclusivamente a discentes regularmente matriculados em cursos presenciais da instituição.

O auxílio contempla apresentações em eventos de diferentes abrangências — intercampi, nacionais e internacionais — com valores variando de R$ 500 a R$ 3.500, pagos em parcela única. Serão concedidos 19 auxílios para eventos intercampi (até R$ 500), 70 para eventos nacionais (até R$ 2.800) e 27 para eventos internacionais (até R$ 3.500). Caso haja sobra de recursos em alguma modalidade, a Prograd poderá remanejar os valores para outras categorias.

Para se candidatar, o estudante deve comprovar autoria ou coautoria de um trabalho aprovado para apresentação, garantindo participação efetiva no evento. Apenas um autor ou coautor poderá solicitar o benefício por trabalho. Entre os requisitos, estão: estar regularmente matriculado, não possuir pendências financeiras com editais anteriores e manter vínculo ativo com a Ufac até a data da apresentação, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2025.

O edital reforça que o valor concedido pode não cobrir todas as despesas e não é destinado a participações como ouvinte. Além disso, trabalhos que já tenham recebido apoio de outros editais da Ufac em 2025 não poderão ser novamente contemplados, garantindo maior alcance da ação.

As solicitações estarão abertas até 10 de novembro de 2025, ou até o esgotamento dos recursos, seguindo os prazos e documentos exigidos no edital.