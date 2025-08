Últimas 24 horas para garantir ingresso Premium de R$600 e Camarote Empresarial de R$ 6 mil para o show de Jorge & Mateus na Expoacre 2025

A contagem regressiva começou! Faltam apenas 24 horas para o encerramento do segundo lote dos ingressos Premium (R$600) e Camarote Empresarial (R$6.000) para o tão esperado show de Jorge & Mateus, que acontece durante a Expoacre 2025 – edição comemorativa de 50 anos.

Com a alta demanda, a organização anunciou a abertura de 20 unidades extras do Camarote Empresarial, oferecendo uma experiência única para quem busca exclusividade, conforto e a melhor vista do evento.

Cada camarote acomoda até 12 pessoas e conta com:

•Open Food

•Open Bar

•Banheiro exclusivo

•Segurança dedicada

•Duas rolhas gratuitas por camarote

A estrutura foi planejada para proporcionar o máximo em comodidade e sofisticação ao público. O espaço Premium, por sua vez, também garante uma visão privilegiada, com acesso ao Open Bar e ao Open Food por um valor acessível de R$600.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda oficiais, mas é importante se antecipar — a procura está intensa e os lotes estão se esgotando rapidamente.

Expoacre 2025 – 50 anos. Viva essa experiência com quem faz história.

📞 Informações e reservas: (68) 99929-4776

🎟️ Não deixe para a última hora!