Vagner Sales toma posse como presidente do MDB; Chagas Romão e Marcus são vices

Está definida a nova composição do diretório municipal e da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre para o biênio 2025-2027. A aclamação ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), na sede do partido, em Rio Branco.

Sem adversário, por conta da desistência do deputado Tanizio Sá, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, foi reconduzido ao cargo de presidente estadual do partido – cargo que ocupava de forma interina desde a morte do ex-deputado Flaviano Melo, que faleceu em novembro do ano passado.

A 1ª vice-presidência fica com o ex-deputado Chagas Romão. Marcus Alexandre assume a 2ª vice-presidência, e Edvaldo Almeida a 3ª vice-presidência.

O ex-deputado federal João Correia foi empossado no cargo de secretário-geral adjunto. Adalberto Ferreira é o novo tesoureiro do partido. Sérgio Ricardo será o tesoureiro adjunto.

A ex-deputada Jéssica Sales também integra a nova executiva como secretária especial do MDB Mulher.

VEJA COMO FICOU O RESTANTE DA EXECUTIVA: