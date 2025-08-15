15/08/2025
Vale do Juruá recebe primeiras cirurgias de cabeça e pescoço por meio do Opera Acre

O Opera Acre é responsável por levar procedimentos especializados a diferentes regiões do estado, promovendo inclusão social e melhoria no acesso à saúde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Pela primeira vez na história do Vale do Juruá, pacientes terão acesso a cirurgias da especialidade de cabeça e pescoço sem precisar se deslocar até Rio Branco. A iniciativa é promovida pelo programa Opera Acre, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que atua na descentralização de procedimentos cirúrgicos em todo o estado.

Pela primeira vez, procedimentos de cabeça e pescoço chegam ao interior do Acre, beneficiando pacientes do Vale do Juruá. Foto: Marcos Santos/Secom

Nesta sexta-feira, (15), pacientes passaram por avaliação ambulatorial no Hospital de Dermatologia Sanitária, em Cruzeiro do Sul. A triagem incluiu confirmação de diagnósticos, revisão de exames e preparação dos pacientes para os procedimentos que serão realizados neste sábado (16). Segundo a Sesacre, esta etapa é fundamental para garantir segurança, organização e agilidade no atendimento.

O gerente-geral do Complexo Regulador do Estado, Marison Silva de Souza, detalhou que 45 pessoas da regional do Juruá aguardavam cirurgias em Rio Branco. “O levantamento permitiu classificar cada caso, identificando quais cirurgias podem ser realizadas em Mâncio Lima e quais precisarão ser remarcadas na capital. Com essa ação, aproximamos o atendimento especializado da população e garantimos acesso mais rápido e eficiente”, afirmou.

As cirurgias previstas para sábado incluem tireoidectomias e procedimentos para nódulos, considerados de menor complexidade, totalizando sete pacientes, de acordo com a capacidade da equipe. Participam pacientes de diversas localidades da região, incluindo Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

O Opera Acre é responsável por levar procedimentos especializados a diferentes regiões do estado, promovendo inclusão social e melhoria no acesso à saúde. Desde sua criação, o programa já ampliou a oferta de cirurgias em áreas como ortopedia, ginecologia e oftalmologia, reduzindo a necessidade de deslocamento até a capital e proporcionando atendimento mais humanizado.

 O programa permite que familiares acompanhem os pacientes de forma mais próxima, diminuindo custos e transtornos associados as viagens longas.

