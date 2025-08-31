Vencedora do concurso da melhor farinha leva premiação de R$ 7 mil

A última noite do 8° Festival da Farinha, neste sábado (30), foi marcada pela escolha da melhor farinha produzida no evento. 27 agricultores participaram da disputa, incluindo 5 mulheres.

O prêmio foi conquisto por Reginalda da Silva Gomes, moradora do Ramal do Zé Alves, que ganhou R$ 7 mil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e um forno de R$ 2 mil do empresário Getulinho do Vale. O segundo lugar ficou com José Ronaldo dos Santos, do Ramal 12, que ganhou R$ 3 mil e na terceira posição ficou Kauan Souza, morador da Comunidade Pentecostes com premiação de R$2 mil.

Reginalda participou do evento pela primeira vez e conta que vai usar a premiação para melhorar sua casa de farinha.

“É um sentimento de muita alegria a gente vencer o concurso. A gente sempre faz farinha com amor, tem que fazer as coisas com muito amor, com muito carinho pra dar certo. Vou usar a premiação para dar uma arrumada na minha casa de farinha e melhorar ainda mais minha farinha . Esse foi o primeiro ano que participei e, certamente próximo ano participarei novamente,” relata a campeã.

A escolha da melhor farinha do Festival foi realizada por um júri técnico composto por 3 pessoas. As amostras foram feitas nas estruturas montadas no próprio Complexo Esportivo.

O segundo colocado na disputa da melhor farinha de Cruzeiro do Sul, Jose Ronaldo Santos já havia disputado o prêmio no ano de 2024 ficando com o terceiro lugar.

“Esse ano eu tirei o 2º e é um momento de alegria, confiei em Deus e deu certo. O processo de produção é que meu filho arranca a mandioca, então eu descasco bem descascadinha, jogo dentro d’água, terminando jogo dentro do banco e cevo com muito cuidado. O segredo é fazer com muito amor”, disse.

O Prefeito Zequinha Lima diz que a premiação de cerca de R$ 20 mil nos concursos realizados desde o início do Festival é um incentivo a mais para os agricultores, que a cada ano melhoram a qualidade da farinha e seus subprodutos.

“É uma avaliação extremamente positiva que fazemos e cumprimos com o nosso objetivo, que é de fazer com que a economia se fortaleça e os preendedores possam também faturar. Temos 60 agricultores presentes aqui, todos os dias vendendo, além das competições. Tivemos 27 produtores de farinha concorrendo ao prêmio de melhor farinha de Cruzeiro do Sul aqui no festival. Parabéns aos competidores e principalmente para a nossa grande vencedora Reginalda, lá do Ramal do Zé Alves que levou a grande premiação do festival. Vamos continuar trabalhando para no próximo ano fazermos um festival ainda melhor”, garantiu Zequinha.

O Deputado Federal Zezinho Barbary destacou a organização do evento e afirmou o apoio à gestão municipal na liberação de verbas para a continuidade do festival.

“Acompanhando o prefeito aqui, visitando os estandes, só vi elogio. A população está feliz, os produtores todos alegres com as vendas que fizeram. O importante para mim como deputado federal é estar ao lado do prefeito ouvindo os produtores e também ouvindo de perto as suas reivindicações, para que a gente possa logo em seguida, receber o prefeito e poder colocar as nossas emendas de encontro com as reivindicações dos produtores rurais. Parabenizo todos os competidores, em especial á vencedora da melhor farinha do Brasil”, afirmou.