Vereadora de Rio Branco reage a casos de assédio moral e abre comissão para denúncias

A vereadora reforçou que a comissão está aberta para receber denúncias e acompanhar casos

Durante o pequeno expediente da sessão desta quarta-feira (14) na Câmara Municipal de Rio Branco, a presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, vereadora Elzinha Mendonça, fez um pronunciamento firme contra recentes casos de assédio moral na capital acreana, especialmente envolvendo vítimas mulheres.

Elzinha é vereadora de Rio Branco/Foto: Ascom

A parlamentar declarou “repúdio a qualquer forma de assédio, perseguição e abuso de poder” e alertou que ambientes de trabalho não podem se transformar em espaços de “humilhação e medo”.

Elzinha ressaltou a importância de garantir a apuração dos fatos com direito à presunção de inocência, mas sem tolerar omissão ou silêncio diante de situações de injustiça.

“Quero fazer um apelo para que toda mulher, servidora ou não, que esteja vivendo injustiça, traga seu relato aqui. Quero colocar a Comissão do Direito e Defesa das Mulheres à disposição de todas nós para enfrentarmos juntos as ameaças que vivemos em pleno 2025”, afirmou.

A vereadora reforçou que a comissão está aberta para receber denúncias e acompanhar casos, buscando oferecer suporte e encaminhamentos necessários.

