Via Verde Shopping anuncia realização de Ghibli Fest: uma celebração ao cinema e à cultura japonesa

O Via Verde Shopping será palco de uma imersão no universo encantador do Studio Ghibli. Em breve, chega o Ghibli Fest, um festival que irá celebrar as obras do renomado estúdio japonês que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo com histórias sensíveis, visuais deslumbrantes e personagens inesquecíveis.

A pré-venda de ingressos terá início no dia 1º de setembro, no Cine Araújo, reunindo admiradores de todas as idades para reviver clássicos que marcaram gerações.

A programação será ainda mais especial por coincidir com os 40 anos do Studio Ghibli, referência mundial por transformar a animação em arte e emocionar plateias com narrativas únicas e atemporais. Entre os títulos imperdíveis que farão parte do festival, está “A Viagem de Chihiro”, obra-prima reconhecida pelo The New York Times como um dos 100 melhores filmes do século XXI, ocupando a 9ª posição no ranking.

O festival acontecerá em duas etapas:

Parte 1: de 18 de setembro a 1º de outubro

Parte 2: de 26 de fevereiro a 11 de março, encerrando uma semana antes do Oscar e do feriado de Carnaval.

O festival será realizado em um ano marcante para a relação entre Brasil e Japão, em 2025, são comemorados 130 anos de amizade entre as duas nações, um marco que reforça a integração e a influência da cultura japonesa em nosso país.

Com uma programação repleta de títulos consagrados, o Ghibli Fest trará aos fãs da capital acreana a oportunidade de redescobrir essas obras-primas nas salas do Cine Araújo, que oferecem tecnologia de ponta em som e imagem, além de todo o conforto para tornar a experiência ainda mais imersiva.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.