VÍDEO: carro azul e branco com rodas gigantes chama atenção em Rio Branco

O veículo tem despertado curiosidade e fotógrafos amadores registram imagens

Um carro tem chamado a atenção de quem passa pela Avenida Ceará, em Rio Branco, por suas características fora do comum. O veículo se destaca principalmente pelo tamanho das rodas, significativamente maiores do que o padrão, e pela pintura em tons de azul e branco, que cobre toda a carroceria.

De acordo com moradores e transeuntes, o carro não passa despercebido: além do visual chamativo, a combinação de cores e o tamanho das rodas atraem olhares de curiosos e fotógrafos amadores que registram o veículo durante o dia e à noite. Alguns comentam que o carro parece ter sido customizado especialmente para exibição.

O veículo tem despertado curiosidade e fotógrafos amadores registram imagens/Foto: Reprodução

Até o momento, não há informações sobre o proprietário do veículo, mas o carro segue circulando regularmente pela avenida, gerando curiosidade entre motoristas e pedestres.

