VÍDEO: confusão entre seguranças e populares marca última noite da Expoacre 2025

Um tumulto envolvendo seguranças e visitantes foi registrado na última noite da Expoacre 2025, realizada neste domingo (3), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A confusão foi filmada por populares que passavam pelo local.

Nas imagens, é possível ver um grupo de seguranças imobilizando um homem. Em seguida, outro indivíduo se aproxima e tenta intervir, iniciando uma troca de empurrões, chutes e socos com os profissionais de segurança. A situação evoluiu para um confronto físico, enquanto outras pessoas observam e registram a cena com celulares.

Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou o desentendimento. A organização do evento e as autoridades responsáveis pela segurança no local ainda não se pronunciaram sobre o caso.

A Expoacre 2025 contou com grandes shows e um público expressivo ao longo dos nove dias de feira. Apesar do incidente, a última noite foi marcada por um grande número de visitantes e o aguardado show da dupla Jorge & Mateus, que encerrou a programação do evento.