Vídeo gravado no Acre faz paródia do caso de pastor flagrado de calcinha e peruca; ASSISTA

Um vídeo de humor gravado pelo colunista Cleyton Camurça e pelo criador de conteúdo Gabriel Paiva vem chamando atenção nas redes sociais e já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações. A produção foi feita no centro de Rio Branco e traz uma paródia sobre o caso do pastor flagrado usando calcinha, que alegou estar realizando uma investigação.

Na encenação, os humoristas criam uma cena fictícia em que o religioso, em vez de investigar, estaria supostamente fazendo programa, até ser reconhecido por um fiel. A sátira explora a polêmica que repercutiu nacionalmente, transformando o episódio em conteúdo humorístico.

O sucesso da publicação mostra criatividade do humor acreano na internet, que tem encontrado no cotidiano e nos fatos curiosos uma fonte de inspiração para criar conteúdos que conquistam engajamento e viralizam com rapidez.