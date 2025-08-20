Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia

O pastor Eduardo Costa, que também é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), voltou a ser flagrado com trajes inusitados no centro de Goiânia. Conhecido como líder religioso e cantor, ele já havia viralizado na internet com um vídeo em que aparecia de peruca e calcinha.

Desta vez, o pastor surgiu em uma nova gravação com uma blusa vermelha e os mesmos adereços. Dias antes, ele havia publicado um vídeo com a esposa, a missionária Valquíria Costa, no qual explicou que o primeiro incidente foi um “figurino” usado para fazer uma “investigação pessoal” e “tentar localizar um endereço”. Ele ainda alegou ter sido filmado por alguém que tentou extorqui-lo.

O novo flagrante reacende a polêmica, já que em suas redes sociais, o pastor faz pregações condenando o adultério e a comunidade LGBTQIA+. Em uma das postagens, ele afirma que pessoas que praticam “relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais” não terão parte no Reino de Deus.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.