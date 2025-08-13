13 de agosto de 2025
VÍDEO: superintendente da RBTrans se emociona e chora ao negar acusações de assédio

O superintendente negou qualquer prática de assédio contra servidores, atribuindo os ataques a adversários políticos

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, se emocionou visivelmente e não conseguiu conter as lágrimas durante coletiva de imprensa nesta semana, ao negar as acusações de assédio moral feitas pela influenciadora digital e ex-funcionária do órgão, Marília Rodrigues.

Vilas Boas se emocionou durante a coletiva de imprensa/Foto: ContilNet

Segurando a voz em meio à emoção, Vilas Boas afirmou que a denúncia é “leviana e fraudulenta” e que a motivação seria prejudicar sua reputação e seu trabalho à frente da RBTrans. Entre lágrimas, disse que sua família está abalada e que não abrirá mão de limpar seu nome.

O superintendente negou qualquer prática de assédio contra servidores, atribuindo os ataques a adversários políticos e pessoas “invejosas” do trabalho realizado na RBTrans. Ele também explicou pontos como venda de perfumes, uso de veículos oficiais, cancelamento de multas e cultos realizados na autarquia, reforçando que todas as acusações são falsas.

A denúncia será encaminhada ao Ministério Público do Acre, que decidirá sobre a abertura de investigação. Enquanto isso, a discussão sobre um possível afastamento temporário de Vilas Boas segue na Câmara Municipal de Rio Branco.

PUBLICIDADE
