Youtuber Ítalo Sena, “Rei das Pegadinhas”, faz show pela primeira vez em Porto Velho no dia 13 de setembro

Pela primeira vez em Porto Velho, o humorista Ítalo Sena apresenta seu mais novo espetáculo, “Duas Conversas”, no sábado, dia 13 de setembro, no Teatro Estadual Palácio das Artes, localizado na Av. Presidente Dutra, 4183, bairro Olaria. Os ingressos já estão disponíveis no site ingressodigital.com.

Com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões no YouTube, Ítalo Sena ficou nacionalmente conhecido como o “rei das pegadinhas” e agora surpreende o público com uma performance renovada e interativa. Após rodar o Brasil com o sucesso “Mostrando Meu Trabalho”, o comediante traz aos palcos uma nova montagem fruto de nove meses de preparação intensa.

No espetáculo, Ítalo explora dois lados de sua vida com um texto autoral, desenvolvido com a colaboração criativa de Maurício Meirelles, e produção assinada por nomes como Diógenes De Lima (preparação artística), Laura Ithamar (produção), Jathyles Miranda (iluminação) e Koala Brito (artes digitais para o cenário).

“É algo que venho me dedicando para entregar o meu melhor. Quero que meu público saia do teatro com a garantia de que foi surpreendido”, comenta Ítalo. E avisa: “Não se assuste se no show eu perguntar ‘O que você pensou na hora?’ Tem um cara gravando ali”, brinca, com seu já famoso bordão.

“Duas Conversas” promete arrancar risadas e surpreender o público com uma experiência inovadora, que mistura humor, tecnologia e vivência pessoal de um dos nomes mais carismáticos da comédia nacional.