Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro

O influenciador surpreendeu ao revelar que vai deixar o brasil em uma missão evangélica no Japão

O influenciador Yudi Tamashiro anunciou que irá se mudar do Brasil para realizar uma missão evangélica no Japão. Para concretizar a decisão, ele revelou que irá vender todos os seus bens, incluindo casa, apartamento e carro.

“Nós vamos vender essa casa, vamos vender apartamento, vamos vender carro. Estamos queimando as carroças e indo sentindo ao nosso chamado. Livres de todo o medo”, declarou o influencer.

Reprodução.

Decisão por amor e incerteza

Yudi explicou que seu primeiro encontro com Cristo foi por meio da dor, mas que a mudança atual é motivada por amor: “Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado”.

Ele também falou sobre as incertezas da mudança. “Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas nós sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que nós queremos viver o evangelho puro e simples”, finalizou.

Fonte: Relato de Yudi Tamashiro Redigido por Contilnet.

