Zequinha Lima celebra fortalecimento da agricultura familiar no Festival da Farinha

Prefeito destacou ainda que a feira se tornou referência em cultura, economia e lazer

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, comemorou o crescimento da participação dos agricultores na oitava edição do Festival da Farinha. Segundo ele, quase 30% dos estandes deste ano são ocupados por produtores da agricultura familiar.

Zequinha Lima durante entrevista ao ContilNet/Foto: ContilNet

“Quando entregamos mais de 500 equipamentos há quatro anos, era para fortalecer a base da nossa produção rural. Hoje, vemos o resultado: agricultores mais presentes e produtos de qualidade chegando à mesa dos acreanos”, afirmou.

Ao lado do governador Gladson Cameli, o prefeito destacou ainda que a feira se tornou referência em cultura, economia e lazer. “O festival já é tradição. Aqui mostramos nossas riquezas, nossa gastronomia e ainda movimentamos a economia local”, disse.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.