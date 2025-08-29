Zequinha Lima celebra fortalecimento da agricultura familiar no Festival da Farinha

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, comemorou o crescimento da participação dos agricultores na oitava edição do Festival da Farinha. Segundo ele, quase 30% dos estandes deste ano são ocupados por produtores da agricultura familiar.

“Quando entregamos mais de 500 equipamentos há quatro anos, era para fortalecer a base da nossa produção rural. Hoje, vemos o resultado: agricultores mais presentes e produtos de qualidade chegando à mesa dos acreanos”, afirmou.

Ao lado do governador Gladson Cameli, o prefeito destacou ainda que a feira se tornou referência em cultura, economia e lazer. “O festival já é tradição. Aqui mostramos nossas riquezas, nossa gastronomia e ainda movimentamos a economia local”, disse.

Veja o vídeo: