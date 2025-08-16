Zulma é desmascarada por novo vilão de Êta Mundo Melhor!

Zulma (Heloísa Périssé) ficará nas mãos de quem menos imaginava em Êta Mundo Melhor!. Novo vilão da trama ameaçará desmascarar a exploradora de crianças para Candinho (Sergio Guizé) na novela das seis da Globo.

Ocorre que o orfanato Casa dos Anjos, comandado pela megera Zulma, acaba se tornando palco para várias reviravoltas. O folhetim segue a jornada de Candinho na busca por seu filho perdido, sem nem imaginar que é Samir (Davi Malizia).

