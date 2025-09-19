19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul 

Na noite desta terça-feira, 23, o Teatro dos Nauas foi palco de uma sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul, que concedeu à 19 pessoas o Título de Cidadão Cruzeirense. A honraria é concedida àqueles que, mesmo não sendo naturais da cidade, escolheram o município como lar e têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de Cruzeiro.
A solenidade contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, que destacou a importância do reconhecimento a homens e mulheres que se dedicam, em diferentes áreas, à construção de uma cidade melhor. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul é parceira da iniciativa e participou ativamente da solenidade, reforçando a relevância desse gesto simbólico e afetivo.
A homenagem é destinada àqueles que contribuem com serviços, projetos e ações em benefício da população, sem interesses pessoais, fortalecendo o sentimento de pertencimento à cidade. Emocionado, um dos homenageados, Antônio Adriano de Souza, que chegou a Cruzeiro do Sul em 1997, expressou gratidão.
“Receber o título de cidadão cruzeirense é, para mim, motivo de imensa honra, alegria e responsabilidade. Este título não apenas formaliza um vínculo afetivo entre mim e Cruzeiro do Sul, mas me faz de fato parte deste solo, desta memória e deste futuro que queremos construir juntos”, destacou.
A jornalista Sandra Maria Santos Assunção também recebeu a honraria e fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória profissional e pessoal na cidade.
“É motivo de muito orgulho ser cidadã cruzeirense, alegra o meu coração. Desde que coloquei os pés aqui pela primeira vez, em 1992, eu dei muito valor a esta terra. Foram décadas contando as histórias de Cruzeiro do Sul: suas dificuldades, conquistas e transformações. Mostrei momentos de escassez, mas também momentos de crescimento, acompanhei a abertura da BR, contei histórias de esperança durante a pandemia e continuo cobrando melhorias importantes para a saúde. Hoje, depois de 33 anos de jornalismo, sinto que faço parte desta história. Cruzeiro do Sul é uma terra diferenciada, e eu amo cada vez mais estar aqui”, agradeceu.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega, ressaltou que a entrega dos títulos simboliza o reconhecimento da sociedade. “São pessoas que contribuem no dia a dia, algumas há muitos anos, outras mais recentemente, mas todas já iniciaram esse trabalho e por isso merecem esse título. É um reconhecimento singelo, porém muito importante, para que a população do Cruzeiro do Sul também se sinta integrada”, falou.
Já o prefeito Zequinha Lima destacou a relevância dos homenageados no crescimento da cidade. “A entrega dos títulos é um reconhecimento de pessoas tão importantes para o crescimento de Cruzeiro do Sul. Cada um aqui contribuiu e continua contribuindo para que a nossa cidade pudesse estar onde está. Vocês são gigantes, e nós só temos a agradecer”.
Homenageados
Entre os 19 nomes homenageados, estão pessoas que atuam nas áreas da saúde, educação, cultura, segurança, empreendedorismo e trabalho social, reforçando a diversidade e riqueza de contribuições recebidas pelo município. Foram reconhecidos com o Título de Cidadão Cruzeirense.