7 de Setembro: PM terá tropa aquartelada e efetivo de 2 mil militares

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) convocou dois mil militares para reforçar o policiamento na Esplanada dos Ministérios no próximo domingo, feriado de 7 de Setembro. Além do efetivo, a corporação vai manter uma tropa aquartelada, isto é, de prontidão para ser acionada se necessário.

Na data, a via receberá o tradicional desfile em celebração ao Dia da Independência.

“Vamos empregar 2 mil PMs na Esplanada e, para não comprometer o policiamento nas regiões administrativas, o efetivo das áreas administrativas será deslocado para o operacional”, declarou a comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka.

“Nossa inteligência vai estar trabalhando para que cada pessoa que for ao 7 de Setembro possa se manifestar democraticamente, de acordo com suas ideologias e respeitando o próximo”, assegura Habka. “Vamos ainda manter uma tropa aquartelada, caso precise ser acionada, mas até então estamos prevendo um evento tranquilo e com civilidade.”

A coronel ainda declarou que a corporação está pronta para “todo tipo de possibilidade”. “Se houver alguma surpresa, a PM estará pronta para responder e oferecer segurança à sociedade”, disse, afastando o temor de manifestações políticas ao redor da Esplanada, que serão proibidas perto do desfile.

A Praça dos Três Poderes seguirá fechada, e vai haver limitação de acesso do público até domingo (7/9). “O formato de segurança foi avaliado por mais de 20 órgãos, e as células de inteligência da PM e da SSP estão atentas e monitorando tudo.”

Leia também

Manifestações de direita e esquerda

Grupos de direita e de esquerda preparam manifestações a favor e contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Apoiadores de Bolsonaro se concentrarão em frente à Torre de TV, a partir das 9h. No mesmo horário, simpáticos do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estarão no Conic.

Conforme apuração da coluna Grande Angular, o planejamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) é que os dois grupos fiquem cerca de 3 km distantes um do outro.