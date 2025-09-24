24/09/2025
‘A Casa de Vidro’: 1ª escritora trans do Acre volta às livrarias com drama intenso sobre dor e perdão

Gabe L. Alódio, a primeira escritora trans do Acre, lança seu segundo livro. Após lançar sua primeira obra em 2024, a coletânea de poemas “Fogo Em Minha Pele”, desta vez Gabe Alódio promete seu primeiro romance, no drama psicológico “A Casa de Vidro” que já está disponível comercialmente a partir de 24 de setembro. A autora promoverá seu livro em um evento de lançamento aberto ao público dia 16 de outubro, as 19h, no Cine Teatro Recreio. Na noite de lançamento, Alódio ofertará exemplares limitados do livro e se apresentará em uma entrevista ao vivo.

O livro acompanha a história de Sophia nos catastróficos eventos que acontecem em sua própria casa e no seu relacionamento com seu marido James, ambos embarcando em caminhos individuais de perdão e autoaceitação. Segundo a autora, A Casa de Vidro é um livro forte e que utiliza de elementos de horror para abordar temas sensíveis recorrentes de sua vida, como sexualidade, solidão, perdas, alcoolismo, maternidade, transição de gênero, além de todos os horrores cotidianos que permeiam um relacionamento de pode nunca vir a dar certo.

Seu segundo livro se mostra mais maduro e mais intenso que o primeiro, juntando aspectos de ficção e de realidade em mais de 300 páginas de livro. A obra foi escrita em tempo recorde, 5 meses e meio, e depois de quase dois anos entre edição e publicação, a mais nova obra de Gabe L. Alódio já está disponível para leitores do Acre e de todo o Brasil.

