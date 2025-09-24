“A direita precisa se livrar do bolsonarismo para continuar sendo alternativa política”, diz Thor

O médico infectologista e hepatologista Thor Dantas fez duras críticas ao bolsonarismo durante participação no podcast Em Cena, do ContilNet, exibido na última segunda-feira (23).

Ao refletir sobre os impactos da pandemia de Covid-19 e o papel da política no enfrentamento da crise, ele destacou que a ignorância e o extremismo foram fatores que agravaram a situação no Brasil.

“A ignorância nos coloca em risco. A pandemia nos mostrou o quanto que a ignorância quase nos levou à extinção. Se a gente traz a ignorância para a gestão de um problema complexo, ela ameaça a nossa própria existência”, afirmou.

Segundo Thor, o que chamou de “orgulho da ignorância” encontrou terreno fértil no extremismo político, especialmente no bolsonarismo, que, para ele, não pode ser confundido com a direita. “Essa orientação política que é mais do que direita e esquerda, que é do extremismo associado à ignorância, e eu vou ter que nomear aqui, isso se chama bolsonarismo, e isso não é direita.”

O médico ressaltou que possui familiares e amigos de direita que se posicionaram de forma responsável durante a pandemia, respeitando a ciência e adotando medidas de prevenção. “Eu tenho vários amigos de direita, muitos, no meu seio familiar, que não são bolsonaristas, que tomaram vacina, que usaram máscara, que sabem valorizar a ciência.”

Para ele, o debate político deve ser pautado pela honestidade intelectual e pelo respeito às diferenças democráticas, e não por charlatanismo ou manipulação. “O debate é sobre ciência versus charlatanismo. Esse debate está muito acima de esquerda e direita.”

Na avaliação de Thor, tanto a esquerda quanto a direita precisam se desvincular de seus extremos para continuarem sendo alternativas legítimas no campo político.

“Eu acho que a direita, resgatando aqui o meu raciocínio para concluir, precisa se livrar do bolsonarismo para continuar sendo uma alternativa política ao país. Assim como a esquerda também precisa se livrar das utopias antidemocráticas para também ser uma alternativa ao debate político.”

Para o médico, a condução desastrosa do governo Bolsonaro durante a pandemia não apenas comprometeu a saúde pública, como também resultou em perda de apoio popular. “Essa incompetência fez com que ele perdesse a eleição. O bolsonarismo perdeu a mente das pessoas ali.”

O médico reforçou que o bolsonarismo perdeu credibilidade principalmente pela condução equivocada da pandemia.

“Ou a direita vira a página do bolsonarismo ou ela vai se afundar. Você vê o que o bolsonarismo fez, além dele perder todo o capital político que ele tinha na gestão da pandemia. Se ele fizesse a gestão correta da pandemia ele estaria aí com todos os louros de ter feito.”

Thor citou o governador do Acre, Gladson Camelí, como exemplo de liderança que soube se afastar do discurso negacionista e adotar medidas eficazes no enfrentamento à crise.

“Você viu o que o Gladson fez aqui no Acre? Foi inteligente demais, disse eu vou trazer a vacina para cá, eu vou construir um hospital, vou mandar as pessoas usarem máscara. (…) Enquanto o bolsonarismo dizia ‘não usem máscara, não tomem essa vacina’, o Gladson foi para a televisão e disse: Eu tomei a vacina, você está doido? Para com isso, deixa de ser burro, meu filho”, concluiu.