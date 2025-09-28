A família vai crescer? Thaís Fersoza e Michel Teló revelam se pretendem ter mais filhos

Com o carinho e a leveza de quem valoriza os laços familiares acima de tudo, Michel Teló e Thaís Fersoza abriram seu coração em entrevista ao portal LeoDias neste sábado (27/9), durante a pré-estreia da série animada “Dindo Léo Pra Dedéu”, do produtor teatral Léo Fuchs. Em um papo especial com a repórter Monique Arruda, o casal falou sobre o desejo de aumentar o time em casa. Eles são pais de Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

“Olha, eu sou amiga e conheço o Léo (Fuchs) desde os meus 13 anos. Ele até fez faculdade com a minha irmã também, a gente se conhece a vida toda”, disparou Fersoza. Teló completou: “Eu o conheço por meio da Thaís, né?”. Sobre aumentarem o número de herdeiros, a musa foi clara na resposta: “Olha, a gente sempre quis uma família grande, né? Mas estamos muito felizes com a nossa duplinha. Estamos curtindo o quê agora? Os sobrinhos e afilhados”.

O sertanejo continuou engajado, falando sobre as crianças: “E curtindo essa fase deles, né? Que é uma fase muito especial, né? Que, poxa, eles são parceirinhos demais. Então, a gente se sente bem completo, assim, com eles”. A esposa reforçou: “De bebezinho, a gente aproveita os afilhados. E agora a gente está curtindo esse momento, que tem uma troca muito gostosa com eles, assim, pela idade que estão. Eles são muito nossos parceiros, tipo, parceiros de aventura mesmo. E é muito gostoso poder curtir esse momento. Acho que a gente sente como se fosse assim: nosso time está completo”.

Questionada sobre os desafios da maternidade, a estrela fez um balanço: “Olha, a maternidade tem muitos desafios, né? É um desafio diário, assim. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que o mais importante é a gente criar bons seres humanos. Criar, né? Educar, né? O educar é um desafio diário. Porque tem a escola, tem os amiguinhos… Então, assim, eu acho que a base familiar é a melhor coisa que a gente tem para oferecer, sabe? Eu amo ser mãe e eu amo a maternidade. É muito prazeroso!”.