A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência

A primeira Roça de A Fazenda 17 rendeu climão. Gabily ficou por último no Resta Um e foi direto para a berlinda. Sem se abalar diante das câmeras, soltou um “já imaginava”, sinalizando que se sente excluída no jogo. Na sequência, mostrou pulso: ao vetar a Prova do Fazendeiro, tirou Carol Lekker da disputa, indicando que não pretende ser coadjuvante.

Horas depois, no quarto, o baque veio:

“Tenho vontade de bater no sino e ir embora. Não quero passar por isso”, desabafou.

Apesar do abalo, ela afirmou que vai se segurar no programa em respeito à família.

Como fica a Roça

Gabily enfrenta a berlinda ao lado de Dudu Camargo, Fabiano e Carol Lekker. Ela precisa vencer a Prova do Fazendeiro para escapar, ou contar com o público para continuar na disputa. Nas redes, a reação ficou dividida: parte do público se solidariza com a sinceridade da cantora; outra parte avalia que a postura de “excluída” pode atrapalhar a trajetória dela.

Fonte: Record TV / PlayPlus / redes sociais oficiais de A Fazenda 17

✍️ Redigido por ContilNet