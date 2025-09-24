A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência

24/09/2025
Universo POP
Cantora cai na 1ª Roça de A Fazenda 17, fala em “bater o sino”, mas decide seguir por respeito à família

A primeira Roça de A Fazenda 17 rendeu climão. Gabily ficou por último no Resta Um e foi direto para a berlinda. Sem se abalar diante das câmeras, soltou um “já imaginava”, sinalizando que se sente excluída no jogo. Na sequência, mostrou pulso: ao vetar a Prova do Fazendeiro, tirou Carol Lekker da disputa, indicando que não pretende ser coadjuvante.

Gabily em A Fazenda 17 – Reprodução/Instagram

Horas depois, no quarto, o baque veio:

Tenho vontade de bater no sino e ir embora. Não quero passar por isso”, desabafou.
Apesar do abalo, ela afirmou que vai se segurar no programa em respeito à família.

Como fica a Roça

Gabily enfrenta a berlinda ao lado de Dudu Camargo, Fabiano e Carol Lekker. Ela precisa vencer a Prova do Fazendeiro para escapar, ou contar com o público para continuar na disputa. Nas redes, a reação ficou dividida: parte do público se solidariza com a sinceridade da cantora; outra parte avalia que a postura de “excluída” pode atrapalhar a trajetória dela.

Fonte: Record TV / PlayPlus / redes sociais oficiais de A Fazenda 17
✍️ Redigido por ContilNet

