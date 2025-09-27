27/09/2025
A fila andou! Dado Dolabella publica foto em quarto com “loira misteriosa”

A fila andou para Dado Dolabella. Após ser flagrado recentemente em um shopping acompanhado de uma “loira misteriosa”, o ator voltou a dar sinais de que está vivendo um novo romance. Na manhã deste sábado (27/9), ele publicou uma foto em que aparece deitado na cama, enquanto a loira abre a janela do quarto com vista para a natureza. A imagem, no entanto, foi apagada pouco depois de ser publicada.

De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, Dado e a moça estariam passando o fim de semana juntos na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Antes da viagem, o casal teria almoçado em um restaurante em Brasília. Após o encontro, o ator chegou a compartilhar stories em um spa, sem revelar se estava ou não acompanhado.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram
Dado compartilha foto com “loira misteriosa” em quartoFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram e Ag News
Dado compartilha foto com “loira misteriosa” em quartoFoto: Reprodução/Instagram e Ag News
Foto: Edson Douglas/AgNews
Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loiraFoto: Edson Douglas/AgNews
Foto: Edson Douglas/AgNews
Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loiraFoto: Edson Douglas/AgNews
Foto: Edson Douglas/AgNews
Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loiraFoto: Edson Douglas/AgNews

Essa é a primeira pessoa com quem Dado aparece publicamente em clima de romance desde o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo, após a polêmicas envolvendo uma briga com o cantor Luan Pereira.

