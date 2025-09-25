Abate de veado com albinismo chama atenção no interior do Acre

A morte de um veado albino em Manoel Urbano, no interior do Acre, tem gerado grande repercussão nas redes sociais. O animal, que apresentava coloração branca por conta de uma condição genética rara, foi abatido na zona rural do município e teve sua imagem divulgada, chamando atenção pela aparência incomum.

O albinismo é uma característica genética rara na fauna silvestre e torna o animal facilmente reconhecível. Por conta dessa condição, o caso tem causado comoção e levantado discussões entre moradores sobre a presença de animais com essas características na região e os riscos que enfrentam.

A situação reacende o debate sobre práticas ainda comuns em áreas rurais, como a caça, mesmo diante das restrições legais. A repercussão mostra como casos envolvendo animais com características raras geram forte impacto na opinião pública.

Não foram repassados informações sobre o destino do veado, se foi utilizado para alimentação ou comercialização.