25/09/2025
Abate de veado com albinismo chama atenção no interior do Acre

Veado albino foi abatido em área rural e teve foto divulgada, chamando atenção pela aparência incomum

A morte de um veado albino em Manoel Urbano, no interior do Acre, tem gerado grande repercussão nas redes sociais. O animal, que apresentava coloração branca por conta de uma condição genética rara, foi abatido na zona rural do município e teve sua imagem divulgada, chamando atenção pela aparência incomum.

Abate de veado com albinismo chama atenção no interior do Acre. Foto: Reprodução/Sena News

O albinismo é uma característica genética rara na fauna silvestre e torna o animal facilmente reconhecível. Por conta dessa condição, o caso tem causado comoção e levantado discussões entre moradores sobre a presença de animais com essas características na região e os riscos que enfrentam.

A situação reacende o debate sobre práticas ainda comuns em áreas rurais, como a caça, mesmo diante das restrições legais. A repercussão mostra como casos envolvendo animais com características raras geram forte impacto na opinião pública.

Não foram repassados informações sobre o destino do veado, se foi utilizado para alimentação ou comercialização.

