Acidente de moto destrói veículo no bairro Bosque, em Rio Branco

Motocicleta ficou totalmente destruída na via e área precisou ser isolada por equipes de trânsito

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (12) no bairro Bosque, em Rio Branco. Imagens feitas no local mostram que o veículo ficou completamente destruído na via, gerando grande movimentação.

Acidente de moto destrói veículo no bairro Bosque, em Rio Branco. Foto: Reprodução

Equipes de trânsito da capital precisaram isolar a área para garantir a segurança e permitir a retirada da moto. A situação também contou com o acompanhamento de viaturas da Polícia Militar.

Até o momento, não há informações sobre a existência de feridos no acidente, e as causas ainda estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.

Veja o vídeo:

