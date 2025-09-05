Acidente entre carro e caminhão provoca lentidão no trânsito no Centro de Rio Branco

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão atrapalhou o trânsito no Centro de Rio Branco na manhã desta sexta-feira (5), próximo ao Instituto São José, no bairro Base. Imagens enviadas com exclusividade ao ContilNet mostram o momento após a colisão, que provocou danos significativos à traseira do veículo de passeio.

Ainda não há informações sobre ferimentos entre os condutores envolvidos, e as autoridades de trânsito não divulgaram detalhes sobre o andamento da ocorrência. A população precisou enfrentar lentidão na localidade.

A via onde ocorreu o acidente é uma das principais rotas de tráfego para o Centro da capital acreana, utilizada diariamente por grande fluxo de veículos. A situação foi agravada pelos desvios temporários devido às obras do Complexo Viário, que têm alterado a movimentação na região.

Veja o vídeo: