Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em cima do veículo

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta chamou atenção nesta sexta-feira (12) em Sena Madureira, no interior do Acre. Vídeos enviados com exclusividade para o ContilNet mostram o momento em que o motociclista fica sobre o capô do veículo após a colisão.

Segundo informações, o sinistro aconteceu por volta das 10h da manhã, no cruzamento entre a Avenida Brasil e a rua Quintino Bocaiuva. Até o momento, não foram divulgadas as causas que levaram a ocorrência, e as circunstâncias ainda devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

Também não há detalhes sobre a condição de saúde dos envolvidos. Não foi constatado se quipes de resgate e autoridades locais acompanham o caso para prestar atendimento e registrar oficialmente o fato.

Veja o vídeo: