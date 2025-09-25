Acre conquista medalha inédita no handebol e garante vaga nacional

O esporte escolar do Acre viveu um momento histórico nesta quinta-feira (25). A equipe de handebol masculino do estado alcançou a medalha de prata nos Jogos da Juventude 2025, disputados em Brasília. O resultado representa o melhor desempenho acreano na competição e assegura, pela primeira vez, vaga na segunda divisão do Handebol Estudantil Brasileiro em 2026.

Superação em quadra

A equipe que defendeu o Acre foi composta por alunos da Escola Clícia Gadelha, de Rio Branco. Com uma campanha marcada por esforço e disciplina, os jovens chegaram à grande final contra o time do Mato Grosso. Apesar da derrota na decisão, o segundo lugar é comemorado como um feito sem precedentes para o esporte estudantil do estado.

Força do esporte escolar

Para o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, a medalha representa muito mais que um resultado esportivo.

“Essa conquista é histórica. Mostra que o esporte escolar transforma vidas e que, com apoio e oportunidade, nossos jovens podem levar o nome do Acre a novos patamares. É um fruto direto do trabalho para cuidar das pessoas, como orienta o governador Gladson Cameli”, afirmou.

Inspiração para novas gerações

A campanha vitoriosa do handebol masculino já serve de motivação para outros estudantes-atletas. Além de colocar o Acre em evidência no cenário nacional, o resultado fortalece a modalidade entre os jovens e abre perspectivas de crescimento dentro e fora das quadras.

Os Jogos da Juventude

Considerado um dos maiores eventos de base do país, os Jogos da Juventude reuniram este ano cerca de 4.700 atletas de até 17 anos, representando os 26 estados e o Distrito Federal. Durante 15 dias de competições, foram disputadas 20 modalidades, consolidando o evento como um dos principais celeiros de futuros talentos do esporte olímpico brasileiro.