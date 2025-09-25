25/09/2025
Universo POP
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Acre conquista medalha inédita no handebol e garante vaga nacional

Prata conquistada em Brasília garante ao Acre vaga inédita na segunda divisão nacional do handebol estudantil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O esporte escolar do Acre viveu um momento histórico nesta quinta-feira (25). A equipe de handebol masculino do estado alcançou a medalha de prata nos Jogos da Juventude 2025, disputados em Brasília. O resultado representa o melhor desempenho acreano na competição e assegura, pela primeira vez, vaga na segunda divisão do Handebol Estudantil Brasileiro em 2026.

Prata conquistada em Brasília garante ao Acre vaga inédita na segunda divisão nacional do handebol estudantil/Foto: Reprodução

Superação em quadra

A equipe que defendeu o Acre foi composta por alunos da Escola Clícia Gadelha, de Rio Branco. Com uma campanha marcada por esforço e disciplina, os jovens chegaram à grande final contra o time do Mato Grosso. Apesar da derrota na decisão, o segundo lugar é comemorado como um feito sem precedentes para o esporte estudantil do estado.

Força do esporte escolar

Para o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, a medalha representa muito mais que um resultado esportivo.
“Essa conquista é histórica. Mostra que o esporte escolar transforma vidas e que, com apoio e oportunidade, nossos jovens podem levar o nome do Acre a novos patamares. É um fruto direto do trabalho para cuidar das pessoas, como orienta o governador Gladson Cameli”, afirmou.

Secretário de Educação destaca que resultado reflete investimentos e apoio do governo ao esporte estudantil/Foto: Reprodução

Inspiração para novas gerações

A campanha vitoriosa do handebol masculino já serve de motivação para outros estudantes-atletas. Além de colocar o Acre em evidência no cenário nacional, o resultado fortalece a modalidade entre os jovens e abre perspectivas de crescimento dentro e fora das quadras.

Os Jogos da Juventude

Considerado um dos maiores eventos de base do país, os Jogos da Juventude reuniram este ano cerca de 4.700 atletas de até 17 anos, representando os 26 estados e o Distrito Federal. Durante 15 dias de competições, foram disputadas 20 modalidades, consolidando o evento como um dos principais celeiros de futuros talentos do esporte olímpico brasileiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost