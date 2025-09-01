Acre está entre os estados com menos inscritos do Enem 2025, diz levantamento do Inep

O Acre registrou 28.962 inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, segundo dados do Painel Enem divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O número mantém o estado entre os três com menor participação no país, ficando à frente apenas de Roraima, com 14.162 inscritos, e atrás do Amapá, que registrou 33.193 candidatos. Em contraste, os estados mais populosos apresentam números muito superiores: São Paulo lidera com 751.648 participantes, seguido de Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

Na região Norte, o Acre também aparece com uma das menores adesões. Apenas Rondônia (46.801) e Roraima registraram números próximos. O Pará, por sua vez, concentrou a maior parte dos candidatos nortistas, com 289.392 inscrições confirmadas.

Em nível nacional, 4.811.338 estudantes tiveram inscrições confirmadas para o exame. As provas ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país. Entretanto, em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), devido à realização da COP30, as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.