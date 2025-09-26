Acre inova e é primeiro estado a usar drones brasileiros em operações de segurança pública

26/09/2025
Acre se torna o primeiro estado a usar drones brasileiros em operações de segurança pública

O Acre se tornou o primeiro estado do país a utilizar drones fabricados no Brasil em missões de segurança pública. O projeto avançou em setembro com a conclusão da formação dos primeiros quatro operadores, após nove semanas de treinamento intenso. Agora, o próximo passo é o início das operações reais. Em agosto, o governo estadual também confirmou a compra de uma segunda unidade. As aeronaves integraram o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A capacitação dos operadores vai além do domínio do software. Eles aprendem a planejar voos, conduzir operações diurnas e noturnas e têm formação em segurança de voo e navegação aérea. O treinamento foi realizado em São Paulo e concluído em 18 de setembro.

Acre se torna o primeiro estado a usar drones brasileiros em operações de segurança pública/Foto: Reprodução

“Participar dessa formação foi mais do que aprender a operar um equipamento de ponta; foi compreender o papel da tecnologia no futuro da segurança pública. O drone Harpia nos dá olhos onde antes era impossível chegar, garantindo mais proteção e precisão nas ações”, destacou o policial penal Wagner da Silva, um dos operadores.

O drone Harpia possui sistema eletro-óptico e IR/termal de alta resolução, alcança até 218 km da antena e voa por até 12 horas a 5 mil metros de altitude. A aeronave atinge 100 km/h e pode operar com radar de abertura sintética (SAR) e sistemas de inteligência de sinais, como a localização de celulares, sem depender de pistas de pouso tradicionais.

Quatro operadores concluíram treinamento intensivo e iniciam atividades com o Harpia/Foto: Reprodução

O equipamento será utilizado por Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos de fiscalização ambiental. Entre suas funções estão monitoramento de longo alcance, vigilância de áreas dominadas por facções criminosas, patrulhamento de fronteiras, combate ao desmatamento e queimadas, prevenção de grilagem e operações de busca e salvamento.

Para o secretário de segurança pública do Acre, José Américo Gaia, o Harpia representa mais do que tecnologia: “Ao investir em capacitação e inteligência operacional, estamos preparando o Acre para enfrentar desafios com mais estratégia e menos improviso. Essa conquista reforça nosso compromisso com uma segurança moderna, eficiente e integrada”.

Equipamento será usado em monitoramento policial, ambiental e operações de busca e salvamento/Foto: Reprodução

O drone foi desenvolvido e produzido pela ADTECH, de São José dos Campos (SP), sendo a primeira aeronave de sua categoria certificada pelo Ministério da Defesa como Produto Estratégico de Defesa. Também é o drone de iniciativa privada com maior alcance de voo certificado pela ANAC.

