Acre lança Shopping Digital da Mulher para impulsionar negócios femininos

O Via Verde Shopping será palco, nesta sexta-feira (12), do lançamento do Shopping Digital da Mulher, projeto que visa ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, incentivar a digitalização de seus negócios e fortalecer a inclusão em um ecossistema inovador de vendas digitais.

A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT e da Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER), e ainda da parceria da ACISA e da FIEAC, reforçando o compromisso institucional com a valorização do empreendedorismo feminino.

O evento integra a programação da Mega Exposição Mulheres que Empreendem, realizada de 11 a 14 de setembro no mesmo espaço, reunindo 30 empreendedoras da Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe, promovendo visibilidade e oportunidades para negócios locais.

O público está convidado a participar da programação desta sexta-feira na Praça de Alimentação do Via Verde Shopping, onde poderá conhecer de perto o projeto e as iniciativas de fortalecimento do empreendedorismo feminino. A programação do dia inclui: presença VIP da Capivara às 18h, Talk Show sobre vendas online e marketplaces às 19h, apresentação do aplicativo Shopping Digital da Mulher às 19h30 e show musical com a cantora Luzienne às 20h30.

Durante os quatro dias de exposição, visitantes poderão conhecer e adquirir produtos variados, que vão desde artesanato, moda e acessórios, até produtos naturais e perfumaria, valorizando a criatividade e a força das mulheres empreendedoras do Acre.