Acre sediará 57º encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) assumiu o compromisso e vai receber o 57º encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil (Fonaje) em maio de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do TJ, desembargador Laudivon Nogueira, em visita ao governador do Estado, Gladson Cameli, na última sexta-feira, 29 de agosto.

O Fonaje é um dos maiores congressos do Poder Judiciário brasileiro, um evento científico que tem objetivo de aprimorar a prestação dos serviços jurisdicionais no sistema dos Juizados Especiais. Durante o Fórum são feitas troca de informações, boas práticas e até a padronização dos procedimentos com elaboração dos enunciados, que são adotados em todo o território nacional.

Laudivon Nogueira expôs a importância da atividade para aperfeiçoamento dos trabalhos prestados à sociedade e também para dar visibilidade ao Judiciário do Acre. “Receber o Fonaje é, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma oportunidade para o Judiciário acreano. Esse encontro é um evento jurídico de muito diálogo, de construção coletiva e de fortalecimento do sistema dos Juizados Especiais, que são a porta de entrada da cidadania ao Poder Judiciário. Sediar o Fórum nos permitirá contribuir com o debate nacional, apresentando o Acre e a dedicação do nosso Tribunal em prestar uma Justiça cada vez mais acessível, célere e eficiente à sociedade”, disse o desembargador.

A vinda da atividade beneficia a ampliação do conhecimento jurídico e melhoria dos serviços, como projeta o Acre no cenário nacional. A estimativa é receber integrantes dos Tribunais de Justiça brasileiro e articular participações internacionais, com representantes das Cortes dos países vizinhos ao estado.

No meio de agosto, o presidente do TJAC, acompanhado do juiz auxiliar da Presidência Giordane Dourado reuniu-se com servidoras e servidores encaminhando os preparativos da realização. “O Fonaje é um dos maiores eventos jurídicos do Brasil e um dos mais importantes, porque nele se discute e são produzidos enunciados que servem referência para atuação dos Juizados Especiais em todo o território nacional. E o maior volume de processos tramita nos Juizados Especiais. Então, os Juizados são a grande porta de entrada da Justiça para a população brasileira, até pelo acesso facilitado, por não ter custas. O Fonaje nos ajuda a conduzir esse sistema, que ajuda a construir a política de gestão dos Juizados Especiais”, comentou o magistrado.