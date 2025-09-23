23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Acre tem a gasolina mais cara do país em setembro; valor chega a R$ 7,40, revela ANP

Custos logísticos e dependência de etanol encarecem combustível no Norte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O preço médio da gasolina comum caiu 0,16% na primeira quinzena de setembro de 2025, ficando em R$ 6,33 por litro no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A redução foi influenciada pela estabilidade do petróleo no mercado internacional e por ajustes feitos pelas distribuidoras.

Em capitais como Brasília e São Paulo, os motoristas perceberam variações de até R$ 0,20 no preço entre postos vizinhos. O Distrito Federal registrou a maior queda do período, com redução de 3,51%, enquanto Pernambuco apresentou alta isolada de 2,51%, elevando o litro a R$ 6,53. No estado de São Paulo, o valor médio se manteve em R$ 6,19.

O etanol, que compõe 27% da mistura obrigatória, teve aumento de 0,92%, alcançando R$ 4,39 por litro. Esse movimento ajuda a explicar parte das variações regionais, já que o biocombustível influencia diretamente no preço da gasolina vendida ao consumidor.

Custos logísticos e dependência de etanol encarecem combustível no Norte/Foto: Reprodução

 No Acre, o litro da gasolina chegou a R$ 7,40, o mais caro do país. O estado enfrenta custos adicionais de logística, já que depende de transporte por rodovias precárias e de importações via Porto de Manaus, o que eleva em média R$ 0,50 o preço por litro.

Outros estados do Norte também sofrem pressões semelhantes. Em Roraima, a proximidade com a Venezuela provoca flutuações extras devido a restrições fronteiriças. Já no Amapá, o preço médio de R$ 6,85 reflete tanto os custos logísticos quanto a menor concorrência entre postos, que permite margens maiores para os revendedores.

A composição do preço ao consumidor mostra que a Petrobras responde por cerca de 30% do valor, com a gasolina A saindo da refinaria a R$ 2,10 em média. O etanol anidro adiciona aproximadamente R$ 0,80, enquanto transporte e armazenamento elevam o custo em R$ 0,40. Tributos correspondem a cerca de 40% do preço final.

No Acre, o litro da gasolina chegou a R$ 7,40, o mais caro do país/Foto: Reprodução

Mesmo com medidas como a redução temporária de impostos federais, a ANP avalia que subsídios cobrem apenas 5% das disparidades regionais. Isso faz com que os preços no Norte permaneçam bem acima da média nacional.

Para lidar com os altos custos, motoristas da região amazônica buscam alternativas, como veículos mais econômicos e compartilhamento de caronas. A ANP monitora semanalmente os preços em milhares de postos e reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura logística para reduzir desigualdades entre as regiões.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost