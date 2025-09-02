Acre tem mais de 13 mil pessoas com autismo, revela IBGE em levantamento inédito

Pela primeira vez, o IBGE divulgou dados sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil com base no Censo Demográfico de 2022. O levantamento aponta que 1,2% da população brasileira possui diagnóstico de TEA, equivalente a cerca de 2,4 milhões de pessoas. No Acre, o percentual é maior, 1,6% da população, totalizando mais de 13,2 mil indivíduos.

O diagnóstico é mais frequente entre crianças e adolescentes, especialmente na faixa de 5 a 9 anos, quando 2,6% já foram confirmados com o transtorno.

No Acre, a Associação Família Azul do Acre, que atende mais de 500 pacientes, corre risco de fechar por falta de recursos, evidenciando a necessidade urgente de investimento para garantir inclusão real, atendimento adequado e suporte às famílias.