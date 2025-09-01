Acre terá feriadão nesta semana com o Dia da Amazônia e a Independência do Brasil

O Acre terá um feriadão nesta semana por conta de duas datas comemorativas. Na próxima sexta-feira, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia, feriado estadual. Já no domingo, 7 de setembro, o país comemora a Independência do Brasil, data que também é feriado nacional.

Com isso, servidores públicos, estudantes e parte do comércio terão uma folga prolongada a partir da sexta-feira, estendendo-se até o fim de semana.

O Dia da Amazônia é considerado um dos feriados mais simbólicos para o estado, por destacar a importância da floresta, da preservação ambiental e das populações que vivem na região. Já o 7 de setembro marca a proclamação da Independência, em 1822, um dos principais acontecimentos da história do país.

De acordo com a legislação, serviços essenciais como saúde e segurança pública funcionarão normalmente durante o período. Bancos e repartições públicas devem seguir o calendário oficial de feriados.