Acre terá sexta-feira de chuvas e céu nublado, prevê boletim do Sipam

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que esta sexta-feira (5) será marcada por instabilidade no tempo em praticamente todas as regiões do Acre. O boletim aponta que o céu deve variar de nublado a encoberto, com possibilidade de chuvas em grande parte do estado.



No Vale do Juruá, a previsão indica pancadas mais intensas, que podem vir acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.

As temperaturas variam de acordo com cada região. Na capital e municípios vizinhos — como Acrelândia, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Capixaba e Plácido de Castro — os termômetros devem registrar mínimas de 22°C e máximas de 29°C.

Já em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, a mínima prevista é de 21°C, com máxima de 30°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, as temperaturas ficam entre 22°C e 32°C.

Feijó, Jordão e Tarauacá também terão máximas de 32°C e mínimas de 22°C. Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, a previsão é de temperaturas um pouco mais amenas, oscilando entre 22°C e 28°C.