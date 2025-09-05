AcreFlanáticos organiza caravana para possível final da Libertadores em Lima, no Peru

A tocida organizada do Flamengo no Acre, a AcreFlanáticos, em parceria com a empresa LC Turismo, anunciou a organização de uma caravana caso o time chegue à final da Copa Libertadores de 2025. A informação foi divulgada em vídeo publicado pelo grupo nas redes sociais.

A Conmebol confirmou que a decisão será realizada no Estádio Monumental, no Peru, no dia 29 de novembro. Com capacidade para 80 mil torcedores, a arena volta a sediar a decisão do torneio seis anos após o Flamengo conquistar o título sobre o River Plate, em 2019.

Segundo a organização, a saída de Rio Branco está prevista para ocorrer na Praça da Revolução, no dia 25 de novembro e a volta em 1º de dezembro. O pacote inclui transporte em ônibus, Seguro ANTT Internacional, assessoria de câmbio, documentação e vacinas, além de internet durante todo o percurso. Entretanto, café, almoço e jantar, despesas na estrada, ingresso para o jogo, seguro pessoal e hospedagem não estão inclusos.

“Saudações rubro-negras. Estou passando para dar uma informação em primeira mão: devido à eminência de chegarmos à final da Libertadores em Lima, estamos nos organizando antecipadamente para uma excursão. Fechamos parceria com uma empresa de Porto Velho (RO), que atua há mais de 15 anos no mercado”, afirmou o representante da torcida.

O valor do pacote é de R$ 1.200 à vista ou parcelado em 3x via PIX, ou no cartão em até 10x com juros da máquina. Em caso de não classificação do Flamengo, os valores pagos serão integralmente reembolsados. Além disso, serão sorteadas três camisas oficiais personalizadas entre os participantes.

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo número (68) 99949-2571.

Veja o vídeo: