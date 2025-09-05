Acusado de estrangular ex em Pernambuco é preso no litoral de SP

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta sexta -feira (5/9), em São Vicente, no litoral de São Paulo, após uma ação conjunta entre a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade e uma equipe da Polícia Civil de Pernambuco. Ele é acusado da morte da ex-companheira, ocorrida na cidade de São José da Coroa Grande, no litoral pernambucano, e estava foragido desde o dia 27 de agosto — data do crime.
Depois de matar a mulher, o homem fugiu para São Vicente, onde possui parentes. Durante as investigações, os policiais identificaram a casa de uma irmã do suspeito e descobriram que o celular do homem estava sendo utilizado na região.
Com o mandado de prisão expedido pela polícia de Pernambuco, as autoridades foram até o local e encontraram a irmã do foragido. Ela confirmou que ele estava no imóvel.
Além da prisão, os agentes também apreenderam um celular e um cartão de memória que, segundo o acusado, contém gravações das câmeras de segurança da residência onde ele morava com a vítima.
O suspeito foi conduzido à delegacia e segue à disposição da Justiça.
Prefeitura repudiou o crime
- De acordo com as investigações, a ex-companheira do homem foi estrangulada na residência onde morava no dia 27 de agosto.
- Após o crime, a Prefeitura de São José da Coroa Grande repudiou o caso de feminicídio.
- “Não podemos nos calar diante da violência contra a mulher. Esse crime brutal fere não apenas uma família, mas toda a nossa sociedade”, diz a publicação.